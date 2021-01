Nedeľný skríning v Jelšave zachytil 4,65 percenta pozitívnych

Jelšava 31. januára (TASR) – Skríningové testovanie v Jelšave v okrese Revúca zachytilo v nedeľu 4,65 percenta pozitívnych prípadov. Primátor mesta Milan Kolesár za zlou situáciou vidí aj nezodpovedné správanie niektorých obyvateľov.



Na odberovom mieste v Jelšave počas nedele otestovali 425 ľudí, pozitívny výsledok malo 23 z nich. „Keď som videl minulotýždňové výsledky, vedel som, že to nebude dobré. Uvidíme či ďalšie dva dni zjemnia tieto percentá, ale na jedno a ani pod dve sa zrejme nedostaneme,“ uviedol pre TASR Kolesár. Miera pozitivity v prvom kole skríningového testovania dosiahla v Jelšave 2,92 percenta.



Primátor tvrdí, že za zlú situáciu môže aj nezodpovedné správanie niektorých obyvateľov, ktorí nedodržujú protipandemické nariadenia. V rámci mesta zaznamenali aj prípad, kedy sa pozitívne testovaná osoba prišla znovu testovať. „Oznámili sme to polícii, ale pokiaľ viem tento prípad sa nedoriešil,“ poznamenal Kolesár.



Dodal, že ako člen odberového tímu vie aj o ďalších obyvateľoch, ktorí po pozitívnom výsledku testu nedodržiavajú povinnú karanténu. „Sú regióny, kde to bez represie asi nepôjde. Očakával by som viac aktivity od polície, ktorá môže rozdávať pokuty a riešiť tieto situácie,“ povedal Kolesár.