Niektoré obce v okrese Zvolen skrátili časy odberov v druhom kole

Zvolen 5. novembra (TASR) – Niektoré obce vo Zvolenskom okrese v druhom kole skrátili čas vyhradený na testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19. „Malé zmeny sú v čase testovania. Začneme v sobotu od 8.00 h, testovanie bude do 20.00 h, a to isté aj v nedeľu,“ informuje obec Budča na svojej oficiálnej webstránke.



Samospráva ľuďom odporúča, aby dodržali rozpis podľa súpisných čísel, ktorý zverejnia na stránke obce. Zabrániť chcú dlhým čakacím dobám a zhromažďovaniu. „Miesto testovania je nezmenené, bude v základnej škole,“ dodávajú.



V rovnakých časoch budú záujemcov testovať aj v obci Dobrá Niva, informujú o tom na svojej oficiálnej webstránke. Posledný odber majú naplánovaný na 19.30 h a počas dňa budú mať aj dve prestávky. Odberné miesta budú dve, kultúrny dom a areál futbalového ihriska.



Na druhé kolo testovania na ochorenie COVID-19 sa pripravuje aj obec Zvolenská Slatina. „Prvé kolo sme úspešne zvládli, verím, že to tak bude aj tento víkend,“ uviedla starostka Mária Klimentová. „Podľa informácií, ktoré máme z okresného úradu, budú aj v druhom kole testovania v obci zriadené dve odberné miesta vo vonkajších priestoroch kultúrneho domu,“ poznamenala s tým, že samospráva má zabezpečený dostatočný počet zdravotníkov, dobrovoľníkov a aj dobrovoľných hasičov. „Tí pomáhajú s organizáciou pred aj počas testovania,“ ukončila Klimentová. Odberné miesta budú otvorené od 8.00 do 20.00 h.



Aj Očovania budú mať na testovanie počas víkendu skrátené hodiny. „Druhé kolo testovania sa bude konať v sobotu a nedeľu v čase od 8.00 do 20.00 h. Počas testovacieho dňa budú dve prestávky, počas ktorých sa dezinfikujú priestory, a to od 12.00 do 13.00 h a od 17.00 do 17.30 h. Žiadame preto občanov, aby v tomto čase na odberné miesta nechodili. Zároveň upozorňujeme, že posledné výtery sa budú odoberať pol hodiny pred hygienickými prestávkami,“ píše samospráva na svojej webstránke s tým, že odberné miesta budú dve. Jedno bude na obecnom úrade a druhé v areáli remeselného dvora.



V podobnom režime ako počas prvého testovania na nový koronavírus bude cez víkend aj obec Stožok v Detvianskom okrese. „Budeme mať jedno odberné miesto a máme dostatok dobrovoľníkov a zdravotníkov,“ potvrdila pre TASR starostka Darina Petrincová. „Som vďačná, že máme v obci občanov, u ktorých obetavosť, solidarita a pomoc nie sú len prázdnymi slovami, ale v ťažkých časoch pandémie držia spolu a navzájom si pomáhajú,“ zhrnula. Stožok bude mať tiež odberné miesta otvorené od 8.00 do 20.00 h.



Druhé kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 sa má konať 7. a 8. novembra v okresoch, kde bol počet pozitívnych prípadov vyšší ako 0,7 percenta.