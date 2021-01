Petržalka spustí nový systém registrácie na všetkých miestach

Bratislava 22. januára (TASR) – Bratislavská Petržalka spustí v súvislosti s víkendovým skríningovým testovaním na ochorenie COVID-19 registráciu občanov prostredníctvom čítačky dokladov a automatickej tlače certifikátov na všetkých odberných miestach. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti. Nový spôsob, ktorý zrýchľuje proces testovania a znižuje dobu čakania, testovala samospráva dva dni na odberných miestach na Ekonomickej univerzite v Bratislave.



"Zrýchlené registrácie a odbery spustíme na všetkých odberných miestach. Technické zabezpečenie zrýchlenej registrácie si vyžaduje dobré zaškolenie administratívnych pracovníkov a koordinátorov," približuje mestská časť.



Obyvateľom, ktorí sa chystajú na testovanie v sobotu (23. 1.) preto odporúča prísť až okolo 10.00 h. Zabezpečiť plynulé fungovanie systému bude podľa mestskej časti optimálne začať počas pomalšej prevádzky. Samospráva zároveň odporúča pre aktuálne informácie a situáciu sledovať webovú stránku mestskej časti, sociálnu sieť alebo mobilnú aplikáciu.



Ide o pilotný projekt mestskej časti. Ak nie je občiansky preukaz alebo pas poškodený a osoba ho do čítačky vloží správnym smerom, celá registrácia potrvá podľa starostu Petržalky Jána Hrčku iba päť sekúnd. Ubezpečil, že sa myslelo aj na ochranu osobných údajov. "Keď sa zaregistrujete a dostanete číslo, v systéme ďalej už funguje iba to číslo. Systém nie je pripojený na internet. S počítačom sa na internet nedostanete, ani sa z internetu nepripojíte na tie počítače," upokojuje Hrčka s tým, že nabúrať sa do systému a zneužiť údaje tak nie je možné.



V Petržalke bude počas víkendového celoplošného skríningu k dispozícii 53 odberných miest v 19 rôznych lokalitách, z toho 12 odberných autobusov. Väčšina odberných miest bude fungovať od 08.00 do 18.00 h, päť lokalít bude mať predĺženú prevádzku do 20.00 h. Zoznam je zverejnený na webovej stránke www.petrzalka.sk. Objednávanie sa na testovanie nie je potrebné s výnimkou autobusových odberných miest, na ktoré je potrebné nahlásiť sa cez webovú stránku hlavného mesta.