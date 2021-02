Pozitivita v Turni nad Bodvou klesla približne o polovicu

Turňa nad Bodvou 2. februára (TASR) – Pozitivita v Turni nad Bodvou v okrese Košice-okolie klesla v druhom kole skríningu na ochorenie COVID-19 z 3,85 percenta na 1,96 percenta. Vyplýva to z údajov zverejnených na webovej stránke obce. Kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení zabezpečuje aj polícia.



V druhom kole skríningu, ktoré bolo v Turni nad Bodvou v nedeľu (31. 1.) a v pondelok (1. 2.), sa prišlo dať otestovať dokopy 1373 ľudí, pozitívny test malo 27 z nich. V prvom kole, ktoré bolo od 23. do 26. januára, vykonali 1738 testov a pozitívnych bolo 67 ľudí. Košický regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) preto minulý týždeň vyhláškou nariadil opatrenia pri ohrození verejného zdravia. „Obec Turňa nad Bodvou je povinná zabezpečiť kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, ako aj všetkých osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s osobami pozitívnymi na ochorenie COVID-19, za asistencie príslušníkov Policajného zboru (PZ), a ktoré sú obyvateľmi Kvetnej a Vodnej ulice,“ uvádza sa vo vyhláške.



Ako pre TASR spresnil starosta obce Atila Oravecz, uvedené ulice sú osadami, v ktorých žijú prevažne obyvatelia rómskej minority. „Nie sú disciplinovaní ani pri dodržiavaní opatrení, ani karantény. Obávam sa, že sa nákaza bude rozširovať. Vidím, že chodia hore-dole. Pomáha nám však aj počasie, a to najmä večer. Keď je zima, tak sa neprechádzajú. Policajti robia, čo môžu,“ povedal s tým, že v Turni nad Bodvou žije dokopy približne 1200 Rómov.



Podľa starostu sa však mobilita v obci vo všeobecnosti znížila. „Ľudí sme vyzvali, aby nikam nechodili, keď nemusia. Tí rozumní to pochopili. Veľa ľudí využíva aj donášku potravín,“ uviedol.



Hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Lenka Ivanová pre TASR potvrdila, že kontrola dodržiavania karanténnych opatrení v Turni nad Bodvou je zabezpečovaná vo zvýšenej miere. „Dohľad nad dodržiavaním karanténnych opatrení je vykonávaný monitorovaním osád a okolia príslušníkmi rôznych útvarov v pôsobnosti Okresného riaditeľstva PZ Košice-okolie, v prípade potreby bude výkon služby ešte posilnený,“ dodala s tým, že porušenie karanténnych opatrení doposiaľ nezistili.