Pozitívnych na nový koronavírus v Detve neubúda

Detva 15. februára (TASR) – Počet pozitívne testovaných ľudí na nový koronavírus sa v Detve neznižuje, tvrdí samospráva. „Druhý februárový víkend (13. – 14. 2.) priniesol rekord v počte pozitívne testovaných antigénovými testami na odberových miestach, ktoré zriadilo mesto Detva,“ pripomína s tým, že celkovo za dva dni otestovali 2391 ľudí. Medzi nimi bolo 31 pozitívnych, čo je približne 1,3 percenta.



V sobotu boli otvorené dve mestské odberové miesta. V Dome kultúry Andreja Sládkoviča bolo 15 pozitívnych z 561 otestovaných. Mestské kultúrne stredisko (Chudobienec) odhalilo štyroch pozitívnych zo 400 otestovaných ľudí.



V nedeľu sa do domu kultúry prišlo otestovať 533 ľudí, z nich boli štyria pozitívni. „V Chudobienci pribudli šiesti pozitívni zo 468 otestovaných. V nedeľu malo mesto otvorené aj odberové miesto v III. Základnej škole, kde otestovali 429 ľudí a našli dvoch pozitívnych,“ informuje mesto na svojej oficiálnej webstránke.



V prípade, že sa občania nezúčastnili na víkendovom testovaní, stále sa môžu otestovať na mobilnom odberovom mieste pred budovou Rescuemed na Záhradnej ulici od 8.00 do 16.00 h počas pracovných dní. „Pribudlo aj druhé mobilné odberové miesto pri Poliklinike - liečebni dlhodobo chorých na ulici Kpt. Nálepku. Ľudí otestujú od pondelka do soboty v čase od 8.00 do 17.00 h,“ dodáva mesto Detva. Ďalšie mobilné odberové miesto je otvorené v budove Centra voľného času na Obrancov mieru. Otestovať sa v ňom dá od pondelka do nedele v čase od 9.00 do 18.00 h.



Miera pozitivity po antigénovom testovaní na ochorenie COVID-19 počas víkendu 6. a 7. februára dosiahla v Detve 0,96 percenta.