Prešovu sa na testovanie hlásia dobrovoľníci sami

Prešov 23. októbra (TASR) – Mestu Prešov sa dobrovoľníci na plošné testovanie na ochorenie COVID-19 hlásia sami. Radnica oslovuje aj svojich zamestnancov a plánuje požiadať o súčinnosť aj Červený kríž, dobrovoľných hasičov a podobne. Ako pre TASR uviedol odborný referent na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany Mestského úradu v Prešove Peter Kulan, oficiálne usmernenie radnica nedostala.



„Máme len informácie z médií alebo od iných samospráv. Samozrejme, že robíme všetko, čo sa dá. Už pripravujeme čiastočne nejaké úlohy, avšak máme ešte veľa nezodpovedaných otázok.



Mesto od začiatku pandémie poskytuje maximálnu súčinnosť. Aj pri tejto akcii chceme zabezpečiť všetky požiadavky, avšak negatívne vnímame absenciu informácií a taktiež krátkosť času. V meste by malo byť predbežne asi 50 až 60 odberných miest. Zabezpečiť všetky materiálne a personálne otázky za pár dní je problém, ale pripravujeme sa," uviedol Kulan.



Aktuálne si robia zoznam záujemcov o pomoc s testovaním. Radnica má však podľa neho viaceré nezodpovedané otázky. „Napríklad, že kto zabezpečí stravu pre dobrovoľníkov, na čie náklady bude likvidovaný biologický odpad a zabezpečená dezinfekcia odberných miest," skonštatoval Kulan.



Na otázku, ako chcú zabrániť tomu, aby došlo na odberných miestach k rozšíreniu nákazy, odpovedal, že mesto poskytuje iba súčinnosť.



„Samotný odber a pokyny dávajú orgány štátnej správy alebo Ozbrojené sily SR. To znamená, že celý proces ochrany zdravia bude predovšetkým na nich. My sa budeme riadiť ich podmienkami a, samozrejme, že im pomôžeme čo najviac zabezpečiť všetko tak, aby sme dodržali hygienické opatrenia," dodal Kulan.