Mestu Prešov sa na testovanie prihlásilo viac ako 1000 ľudí

Prešov 27. októbra (TASR) – Mesto Prešov sa pripravuje na celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré sa uskutoční počas víkendu. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, podľa pokynov už vyčlenili 66 odberných miest.



"Mesto vyčlenilo odberné miesta, ktoré kopírujú volebné okrsky z posledných volieb. Máme 66 okrskov, pričom 38 z nich patrí priamo do správy mesta, ďalších 12 patrí Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK) a zvyšných 16 je vo vlastníctve súkromných subjektov alebo iných organizácií. Už teraz však vieme, že minimálne tri okrsky budeme musieť presunúť do iných priestorov, a to pre nevyhovujúce podmienky na testovanie," uviedla Šitárová.



Príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove podľa jej slov momentálne vykonávajú obhliadky a preverujú priestory v rámci takzvanej rekognoskácie.



Mesto tiež vyzvalo ľudí, aby sa prihlásili do testovacích tímov. Vzhľadom na vysoký počet odberných miest sa obávali, či sa im podarí zohnať dostatok ľudí.



"Za necelé tri dni sa do testovacích tímov prihlásilo viac ako 1000 ľudí, ktorí majú záujem pomôcť ako administratívni pracovníci pri testovaní," skonštatovala Šitárová.



"V pondelok (26. 10.) sme sa dozvedeli úplne novú informáciu o tom, že testovanie bude prebiehať namiesto troch dní iba dva dni. Musíme zabezpečiť otestovanie všetkých obyvateľov nad desať rokov, ako aj obyvateľov, ktorí v meste žijú, no nemajú tu trvalý pobyt. Za predpokladu stopercentnej účasti by na území mesta Prešov malo byť otestovaných viac ako 80.000 ľudí. Jedno odberné miesto pritom zvládne otestovať maximálne 30 až 35 ľudí za jednu hodinu, čo by pri 66 odberných miestach v Prešove znamenalo, že každé odberné miesto nestihne počas víkendu otestovať približne 200 ľudí. Očakávame preto, že v čo najkratšom čase dostaneme presnejšie informácie z úrovne vlády alebo OS SR, aby sme dokázali otestovať všetkých záujemcov," dodala Šitárová.