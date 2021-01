Prešov otvorí 44 odberných miest na testovanie na COVID-19

Prešov 20. januára (TASR) – Prešov zriadi 44 odberných miest na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 v sobotu a v nedeľu. Všetky odberné miesta budú otvorené v čase od 8:00 do 20:00 s výnimkou prestávok, ktoré budú v čase od 12:00 do 12.45 h a od 17:00 do 17:45. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



„Obyvateľom odporúčame, aby si pred príchodom na odberné miesto skontrolovali približný počet čakajúcich na jednotlivých odberných miestach na web stránke www.somvrade.sk. Informácie o počte čakajúcich budú počas celého víkendu aktualizovať naši administrátori. Údaje pridané administrátormi budú farebne odlíšené ako dôveryhodné," uviedol Tomek.



Túto možnosť bude mať podľa neho aj každá otestovaná osoba. Stačí, ak vyplní čas čakania a počet čakajúcich na odbernom mieste na spomenutej webstránke a pomôže tak ostatným záujemcom o testovanie.



Mesto okrem toho pripravuje aj objednávací systém na odberné miesta zriadené mestom Prešov. Bližšie informácie poskytne v najbližšom čase.



Zoznam odberných miest zriadených mestom, kde sa bude počas víkendu vykonávať antigénové testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré je súčasťou celoslovenského skríningového testovania, nájdu záujemcovia na webstránke mesta.