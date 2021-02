Prievidza otvorí odberné miesta na testovanie aj tento víkend

Prievidza 10. februára (TASR) - Mesto Prievidza plánuje otvoriť odberné miesta na testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 aj tento víkend. Uprednostniť chce obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v meste. Reaguje tak na vyhlásenie Združenia miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN), pričom tvrdí, že na testovanie ďalších obyvateľov z obcí v okrese, kde odberné miesta neotvoria, nemá kapacity. Informovala o tom v stredu na brífingu primátorka Katarína Macháčková.



Odberné miesta na testovanie obyvateľov nemá počas nadchádzajúceho víkendu otvoriť približne 40 obcí z okresu Prievidza, dohodli sa na tom v utorok (9. 2.) zástupcovia samospráv na pracovnej porade ZMO HN. Obce svoj krok odôvodnili tým, že už nemajú kapacity na to, aby ďalšie testovanie zabezpečili. "Mesto Prievidza sa rozhodlo reagovať na túto situáciu tým, že otvoríme testovacie miesta, pretože to považujeme za veľmi dôležité práve pre ochranu zdravia obyvateľov a preto, aby sme neochromili chod mesta, firiem," povedala Macháčková, podľa ktorej vznikajú rôzne krízové situácie, keď ľudia potrebujú byť bezpodmienečne otestovaní a mesto sa obáva, že by vznikol nepokoj.



Samospráva by mala nadchádzajúci víkend otvoriť 17 odberných miest. Uprednostniť chce vlastných obyvateľov. "Požiadali sme o stanovisko Ministerstvo vnútra SR, chceme uprednostniť obyvateľov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v Prievidzi, prípadne cudzincov s pobytom v meste. Naša samospráva musí predovšetkým hájiť záujmy našich obyvateľov," ozrejmila primátorka. Mesto si podľa nej uvedomuje, že situácia je mimoriadne zložitá a že štát svoju úlohu nezvláda, ale na druhej strane nedovolí, aby Prievidžania boli rukojemníkmi tejto situácie.



Postup mesta sa už stretol s kritikou niektorých ľudí. "Je nám to ľúto, ale nedokážeme svojimi kapacitami pokryť potreby, pretože pri počte testovacích miest, ktoré budeme mať pripravené, dokážeme otestovať približne 11.000 ľudí," reagovala primátorka.



Macháčková zároveň upozornila na nedostatočné kapacity mobilných odberových miest v okrese, momentálne ich je päť a ďalších päť je zazmluvnených, čo je podľa nej pre 130.000 obyvateľov regiónu málo.



Prievidzská samospráva vyčlenila na testovanie obyvateľov v tomto roku 100 000 eur, štát jej doposiaľ náklady nepreplatil.