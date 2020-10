Primátor Detvy vyzval poslancov, aby mestu pomohli pri testovaní

Detva 23. októbra (TASR) – Primátor Detvy Ján Šufliarský vyzval mestských poslancov, aby počas celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 pomohli mestu ako dobrovoľníci.povedal poslancom na zasadnutí októbrového mestského zastupiteľstva.Poznamenal tiež, že samospráva má zatiaľ informácie o testovaní len od armády a od Združenia miest a obcí Slovenska. Mesto sa tiež spolieha na pokyny od Bezpečnostnej rady Banskobystrického samosprávneho kraja.zhrnul.Podľa neho miestnosti, ktoré využíva mesto počas volieb, nespĺňajú požiadavky, ktoré si testovanie vyžaduje.nformoval s tým, že testovanie by podľa neho nemalo byť v školách. Miesta musí ešte schváliť Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene.Primátor tiež pred poslancami hovoril o tom, čo sa stane v situácii, ak sa na testovanie neprihlási dostatočné množstvo dobrovoľníkov.uzavrel Šufliarský.Detvianski dobrovoľníci, ktorí chcú počas celoplošného testovania pomôcť, sa môžu zaregistrovať na adrese www.somzodpovedny.sk. Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa má konať od 30. októbra do 1. novembra a 6. až 8. novembra, vždy od piatka do nedele. Má byť dobrovoľné, môžu sa na ňom zúčastniť všetci od desiatich rokov. Testovať sa budú môcť ľudia na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 8:00 – 12:00 h a 13:00 – 20:00, nemusí to byť v mieste trvalého bydliska. Miestnosti majú byť dezinfikované, na poriadok majú dozerať policajti a vojaci.