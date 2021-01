Ružinov spustil objednávací systém na víkendový skríning

Bratislava 21. januára (TASR) – Bratislavský Ružinov spúšťa objednávací systém na víkendové skríningové testovanie na COVID-19. Objednávací systém na presný čas na sobotu (23. 1.) alebo na nedeľu (24. 1.) sa týka 22 odberných miest a celkovo je k dispozícii takmer 15.000 termínov. Na viacerých odberných miestach sa však bude dať otestovať aj bez objednania, vrátane desiatich odberných miest formou drive-through.



"Ružinov na víkend otvorí 59 odberných miest, na viac ako tretinu sa dá prihlásiť cez náš objednávkový systém. Je tam dohromady 15.000 termínov a veríme, že každý, kto sa bude chcieť objednať, tak to zvládne. Videli sme však, že v niektorých mestských častiach, kde tých miest na objednávku bolo menej, sa minuli za dve hodiny. Sami sme zvedaví," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Počas samotného skríningu to bude fungovať tak, že ak sú v jednom objekte napríklad dve odberné miesta, jedno bude na objednávky a jedno bez objednávok. Obe budú zreteľne označené tabuľami, a to textom Miesto čakania pre objednaných na presný čas a Miesto čakania bez objednávky.



Zriadené budú aj dve odberné miesta výlučne iba pre tehotné ženy, onkologických pacientov alebo ZŤP-S osoby. Fungovať budú vo vestibule miestneho úradu na Mierovej ulici a je potrebné sa objednať na presný čas. "Nechceme, aby nám naraz prišlo 30 tehotných žien a stáli vonku v zime," poznamenal Chren. Pre tých, ktorí sa budú chcieť otestovať na miestnom úrade, bude k dispozícii na objednávky miesto z boku budovy, bez objednávky bude fungovať miesto v základnej škole oproti miestnemu úradu.



Obyvatelia budú môcť využiť aj desať miest na testovanie formou drive-through. Najväčšie z nich s ôsmimi tímami bude zriadené na letisku a v prípade, že sa budú chcieť ľudia nechať otestovať z auta, starosta odporúča využiť práve toto odberné miesto. Dve takéto miesta však budú zriadené aj na miestnom úrade. Starosta preto podotýka, že počas víkendu nebudú po Mierovej ulici jazdiť trolejbusy, náhradná trasa povedie cez Gagarinovu ulicu.



Objednať sa na testovanie je možné cez systém na webovej stránke www.testovanie.ruzinov.sk. Keďže stránka mestskej časti je po spustení objednávacieho systému spomalená, je možné využiť linky priamo na jednotlivé odberné miesta, cez ktoré sa bude dať objednať rýchlejšie. Zverejnené sú napríklad na sociálnej sieti. "Verím však, že keď prvá vlna opadne, tak aj náš web bude normálne fungovať," doplnil Chren.