V ružomberskej športovej hale zriadili cvičné odberné miesto

Ružomberok 28. októbra (TASR) – V ružomberskej športovej hale T-18 vzniklo cvičné odberné miesto pred celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19. Hala bude dočasne slúžiť ako výcvikové centrum pre armádu a zdravotníkov. TASR o tom informoval hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.



Po skončení výcviku bude v hale riadne odberné miesto, kde sa uskutoční testovanie. „Vstupy do odberových miest budú z oboch bočných strán haly. Čakanie na výsledok bude na dvore vzadu v exteriéri. V prípade dažďa je táto plocha krytá zadným balkónom," priblížil Mydlo.



Celkovo bude odberných miest v meste 24. „Mesto sa rozhodlo zatiaľ nelimitovať ľudí poradím podľa abecedy, pretože si z hľadiska logistiky nevieme predstaviť, ako by sme to kontrolovali. Je nedostatok dobrovoľníkov aj zdravotníkov. Preto sme od tohto upustili a zatiaľ, pokiaľ to nebude povinné, nebudú obyvatelia musieť chodiť podľa abecedného poradia," doplnil viceprimátor Ružomberka Michal Lazár.