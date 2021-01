Samosprávy na hornej Nitre si zopakujú skríningové testovanie

Prievidza 28. januára (TASR) – Skríningové testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 si zopakujú aj na hornej Nitre. Samosprávy okresných miest pripravili počas nadchádzajúceho víkendu 30. a 31. januára viacero odberných miest, obyvatelia sa budú môcť na antigénové testy aj vopred objednať.



Mesto Prievidza plánuje počas víkendu otvoriť 25 odberných miest, na 13 z nich sa budú môcť obyvatelia vopred cez internet objednať na konkrétny čas, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.



„V sobotu budú všetky odberné miesta v prevádzke od 8:00 do 20:00 s prestávkami od 12:00 do 12:45 a od 17:00 do 17:30. Posledný výter sa realizuje vždy 20 minút pred prestávkou alebo koncom prevádzky odberného miesta," doplnil Ďureje.



V nedeľu podľa neho nebudú v prevádzke tri odberné miesta v štvrtiach Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec. „Prevádzka všetkých odberných miest v meste bude skrátená do 17:00. V nedeľu tak bude 22 odberných miest v prevádzke od 8:00 do 17:00 s prestávkou od 12:00 do 12:45, posledný odber pred prestávkou sa vykoná najneskôr 20 minút pred jej začiatkom," dodal.



Mesto Partizánske zriadi počas víkendu 18 odberných miest, na piatich z nich bude možné elektronické objednanie sa. „Testovanie bude v sobotu v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 20:00 na 18 odberových miestach a v nedeľu v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 na desiatich odberových miestach," uviedol primátor Jozef Božik. Bližšie nájdu obyvatelia na oficiálnej stránke mesta.



Samospráva Bánoviec nad Bebravou plánuje zriadiť deväť odberných miest, na odbery v štyroch z nich sa budú môcť obyvatelia vopred elektronicky objednať. „Miesta budú v prevádzke od 8:00 do 19:00, s prestávkami od 11:30 do 12:30 a od 16:00 do 16:30, posledný odber bude realizovaný o 18:30," dodala bánovská radnica.



Plošné testovanie si obyvatelia hornej Nitry zopakujú na základe výsledkov testov z prvého kola, ktoré sa tam konalo minulý víkend. V okrese Prievidza dosiahla miera pozitivity 1,06 percenta, v okrese Partizánske 2,47 percenta a v okrese Bánovce nad Bebravou 1,97 percenta.