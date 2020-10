ZMOS: Opatrenia k pilotnej fáze robili samosprávy za pochodu

Dolný Kubín 23. októbra (TASR) – Všetky opatrenia k pilotnej fáze celoplošného testovania na COVID-19 robili samosprávy za pochodu a v krátkom čase. Po stretnutí s dolnokubínskym primátorom Jánom Prílepkom na to poukázal predseda Združenia miesta a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger. Pracovníci samosprávy podľa neho robili na hranici svojich síl a s vedomím, že to robia pre svojich obyvateľov.



„V takto naozaj krátkom čase dokázali samosprávy zorganizovať vo vlastnej réžii veľmi veľa vecí tak, aby sa pilotné testovanie uskutočnilo podľa predstáv ministerstva vnútra i obrany. Ak sa vyskytnú nedostatky, budeme sa z nich musieť poučiť a aplikovať ich o týždeň na plošnom testovaní celého Slovenska," zhodnotil Tréger.



Doplnil, že napriek veľkej snahe sa nie všetky odberné miesta podarilo otvoriť podľa pôvodného harmonogramu o 8:00. „Boli tam isté zdržania, ale už všetko funguje," uviedol šéf ZMOS-u.



V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka do nedele ealizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené v čase 8:00 až 12:00 a 13:00 až 20:00. Otestovať by sa malo celkovo 180 000 osôb v rámci 235 odberných miest. Na testovaní sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.