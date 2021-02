Školy a škôlky Hriňová v pondelok neotvorí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Hriňová 6. februára (TASR) – Mesto Hriňová v Detvianskom okrese v pondelok (8. 2.) svoje školy neotvorí. Primátor Stanislav Horník poukazuje na súčasnú situáciu. „“ podotkol vo svojom stanovisku na sociálnej sieti.Ako dodal, pre tieto okolnosti samospráva svoje materské školy, základné školy a ani základnú umeleckú školu neotvorí. „” zhrnul s tým, že v prvých dvoch kolách celoplošného skríningového testovania zaznamenala Hriňová pozitivitu 0,54 a 0,64 percenta.Podľa neho pre nakazenie populácie infekčnejšou mutáciou nového koronavírusu ministerstvo školstva rozhodlo o návrate detí do škôl pre Hriňovú v najmenej vhodnom čase. Spomenul tiež, že s návratom detí do škôl počíta samospráva najskôr po jarných školských prázdninách.V sobotu sa môžu prísť občania otestovať do mestského kultúrneho strediska na Partizánskej ulici a aj do haly Microstep na tej istej ulici. Obe testovacie miesta sú otvorené do 20.00 h.V nedeľu (7. 2.) bude k dispozícii jedno odberové miesto, a to v čase od 8.00 do 17.00 h. Obyvatelia môžu prísť na mobilné odberové miesto v Základnej škole s materskou školou v Krivci.Posledné odbery sa počas celého víkendu robia 30 minút pred koncom testovania. O počte čakajúcich sú Hriňovčania informovaní na adrese https://odbernemiesta.sk/mesto/hrinova.Permanentné mobilné odberové miesto v Základnej škole s materskou školou v Krivci môžu záujemcovia využívať aj mimo víkendového testovania. Prísť môžu počas celého týždňa od pondelka do piatka od 9.30 do 18.00 h, posledný odber robia zdravotníci o 17.30 h.