Skríning odhalil v Stropkove za týždeň 0,75 percenta pozitívnych

Stropkov 25. januára (TASR) – V rámci antigénového testovania na ochorenie COVID-19, ktoré sa v Stropkove konalo od pondelka do nedele, zaznamenali v meste 0,75-percentnú mieru pozitivity. Ako informuje mesto na sociálnej sieti, bolo vykonaných 4916 antigénových testov, z nich 37 bolo pozitívnych.



V celom okrese bolo otestovaných 8270 osôb, 50 testov bolo pozitívnych, čo predstavuje 0,6-percentnú mieru pozitivity.



Testovanie bude prebiehať aj počas nasledujúceho obdobia, na mobilnom odberovom mieste na ulici Nový riadok pri kultúrnom stredisku. Otvorené je v pondelok až v sobotu od 8:00 do 12:00 a od 16:00 do 20:00. Na testovanie je potrebné sa objednať na webstránke korona.gov.sk. Druhé odberové miesto je na ulici Šarišskej a je otvorené v pondelok až v piatok od 10:00 do 18:00. Testovanie počas pracovných dní je bez registrácie.