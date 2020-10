Trnava uvíta pomoc pri distribúcii informačných materiálov

Trnava 30. októbra (TASR) – O pomoc pri distribúcii informačných materiálov k priebehu víkendového celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 požiadala obyvateľov mesta trnavská radnica. Pripravila elektrický podklad so zoznamom odberových miest (OM), mapu i grafiku s prehľadom OM v jednotlivých mestských častiach. Hovorkyňa Veronika Majtánová uviedla, že uvítajú, ak ich Trnavčania vytlačia a vylepia vo svojom bezprostrednom okolí.



"Tlačené materiály mesto umiestni na výlepových plochách v rámci mesta, v autobusoch mestskej dopravy i na vstupoch do areálov odberových miest. V on-line podobe sú zverejnené na webe mesta trnava.sk a jeho sociálnych sieťach," uviedla Majtánová. Oba vizuály sú k dispozícii na stiahnutie pre tých, ktorí chcú pomôcť sprostredkovať informácie čo najväčšiemu počtu obyvateľov mesta. "Ak majú možnosť vytlačiť ich a vylepiť napríklad na vchodové dvere bytovky pre ostatných susedov či do výkladu svojej prevádzky, vopred za to ďakujeme, vážime si takúto pomoc," doplnila hovorkyňa mesta.