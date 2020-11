Samospráva Tvrdošína pripravuje online prenosy spred odberných miest

Tvrdošín 6. novembra (TASR) – Celoplošné testovanie obyvateľstva na nový koronavírus v meste Tvrdošín sa počas nadchádzajúceho víkendu (7. 11. - 8. 11.) uskutoční na siedmich odberových miestach. Pre niektoré z nich budú zabezpečené online prenosy. Mesto o tom informuje na oficiálnej webovej stránke.



Živé prenosy budú vysielať zo štyroch odberných miest, a to z mestskej plavárne, hotela, športovej haly a mestského kultúrneho strediska. "Obyvatelia tak budú mať prehľad o počte čakajúcich pred odberovými miestami a môžu sa rozhodnúť, kde sa pôjdu dať testovať," dodáva mesto.



Samospráva zdôrazňuje, že obyvatelia sa môžu dať otestovať na ktoromkoľvek odberovom mieste, no z dôvodu plynulosti testovania odporúča využiť odberové miesto vo svojej mestskej časti. Občania Tvrdošína sa majú možnosť otestovať v miestnom hoteli a v športovej hale, pre mestskú časť Krásna Hôrka je určené odberné miesto v kine. "Pre občanov sídliska Medvedzie a mestskej časti Medvedzie sú zabezpečené odberné miesta v mestskom kultúrnom stredisku, v mestskej plavárni, Strednej odbornej škole lesníckej a v materskej škole v Medvedzí," konkretizovala tvrdošínska samospráva.



Vykonávanie odberov bude na všetkých odberných miestach v Tvrdošíne od 8.00 h do 19.30 h.