Úrad v Pliešovciach je v karanténe, na víkend sa však pripravujú

Pliešovce 28. októbra (TASR) – Celý obecný úrad v Pliešovciach vo Zvolenskom okrese je už druhý týždeň v karanténe, na víkendové celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 sa však pripravujú. „Z jedenástich zamestnancov obecného úradu mal jeden človek pozitívny test na nový koronavírus. Pracujeme preto všetci z domu, na úrad som prišiel len pre organizáciu celoplošného testovania,“ povedal v stredu pre TASR starosta obce Štefan Sýkora.



Ako dodal, v dedine budú dve odberné miesta. Pôvodne samospráva počítala s tým, že pripravia tri miesta pre odber. Schváliť to však musel Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene.



Nakoniec sa tak ľudia budú môcť prísť otestovať do obecného kultúrneho domu, pripravené budú dve odberné miesta a testovať sa bude cez okná. „Administratívnych pracovníkov máme zabezpečených, nemáme však zatiaľ za nich náhradníkov,“ poznamenal starosta s tým, že informácie o zdravotníkoch by mohla mať obec vo štvrtok alebo v piatok. „Komunikujeme so zástupcami ozbrojených síl, ktorí sú pridelení do Pliešoviec,“ zhrnul a doplnil, že samospráva sa prostredníctvom videokonferencie spojila aj s okresným úradom.



Podľa semafora okresov a počtu prírastkov je v súčasnosti okres Zvolen v červenej fáze. K 27. októbru eviduje tento región 258 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom.



Prvé kolo celoplošného testovania sa má konať počas dvoch víkendových dní, a to od 31. októbra do 1. novembra.