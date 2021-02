V Aréne Poprad vzniknú odberné miesta pre určité skupiny ľudí

Poprad 4. februára (TASR) – Poprad zriadi od piatka do nedele tri testovacie miesta v Aréne Poprad, ktoré budú slúžiť pre určité skupiny ľudí. Na ochorenie COVID-19 sa tam môže otestovať jeden zákonný zástupca žiakov prvého stupňa, jeden zákonný zástupca detí materských škôl a zamestnanci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke.



Keďže mesto disponuje zoznamom ľudí, upozorňuje, že tí, ktorí nespadajú do spomínanej skupiny, nebudú otestovaní. Ako ozrejmila samospráva, k tomuto kroku pristúpila z dôvodu vyťaženosti mobilných odberových miest, ktoré sa nachádzajú na území mesta a podáva tak pomocnú ruku žiakom, ich rodičom a zamestnancom škôl.



V piatok sa bude testovať v čase od 14:00 do 22:00, s prestávkou od 18:00 do 18:30. V sobotu a v nedeľu od 8:00 do 20:00, pričom prestávka bude od 12:00 do 13:00.