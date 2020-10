V B. Bystrici chýbali zdravotníci, odberné miesta otvárali postupne

Banská Bystrica 31. októbra (TASR) – Zo 68 odberných miest v Banskej Bystrici bolo v sobotu k 7.00 h otvorené len zanedbateľné množstvo z nich. Chýbal zdravotnícky personál. Ľudia, ktorí sa prišli dať otestovať na nový koronavírus, tak vytvárali dlhé rady. Ako pre TASR konštatoval viceprimátor Jakub Gajdošík, otvárali ich postupne a k 9.00 h by už mali fungovať všetky. V súčasnosti ich obchádza krízový štáb mesta.



"Napriek prísľubu, ktorý mesto dostalo od Ozbrojených síl (OS) SR v piatok (30. 10.) neskoro večer, že na všetkých odberných miestach sú zabezpečení zdravotníci, ako aj testovacie sady, od rána sa presviedčame, že to všade tak nie je. Materiál i účasť administratívnych pracovníkov, ktorých mala zabezpečiť samospráva, boli na šiestu hodinu ráno pripravené. Na niektorých odberných miestach momentálne evidujeme až hodinové zdržanie, čo bolo spôsobené práve chýbajúcimi zdravotníkmi zo strany OS SR na požadovanú hodinu," reagoval Gajdošík s tým, že práve v čase, keď už mali byť odberné miesta otvorené pre obyvateľov, ešte stále len prebiehalo testovanie zdravotníckeho personálu.



Ako zdôraznil, mesto Banská Bystrica urobilo všetko pre to, aby v spolupráci so Slovenským Červeným krížom dodali zdravotníkov aj do týchto miest. Vzhľadom na vzniknutú situáciu vyzýva obyvateľov, aby sa snažili návštevu odberného miesta rozložiť v priebehu celého dňa.