V Banskej Bystrici funguje takmer 20 MOM

Banská Bystrica 10. februára (TASR) – Mesto pod Urpínom počas najbližšieho víkendu (13. - 14. 2.) nebude organizovať testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19. Dôvodom je podľa magistrátu vyčerpanosť personálnych kapacít, ktoré testovanie zabezpečujú, a tiež fakt, že v meste funguje už takmer 20 súkromných mobilných odberných miest (MOM), kde sa dá bezplatne otestovať antigénovými testami počas celého týždňa. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Podľa nej po prepočítaní kapacity by mali všetky MOM vedieť za týždeň otestovať približne 24.000 ľudí.



"Krízový štáb mesta rozhodol, že najbližší víkend testovanie na ochorenie COVID-19 organizovať nebudeme. Hoci máme dostatok zásob ochranných pomôcok a ďalšieho vybavenia, naše kapacity administratívnych pracovníkov, zdravotníkov i zamestnancov mestského úradu sú už vyčerpané. Spracovali sme zoznam všetkých súkromných MOM v Banskej Bystrici, ktorých fungovanie schválilo ministerstvo zdravotníctva a obyvatelia ich môžu využívať bezplatne počas celého týždňa, podľa stanovenej prevádzkovej doby," zdôraznil primátor Ján Nosko.



Niektoré MOM sa ešte nenachádzajú v štátnom rezervačnom systéme dostupnom na webe https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php. Záujemcovia ich môžu využívať bez povinnosti objednať sa. MOM sú zverejnené na webe i sociálnej sieti mesta. Niekde sú otvorené až do 21. hodiny.



"V týchto chvíľach sa chceme sústrediť a pripraviť na celoplošné očkovanie vrátane našich pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Našou úlohou bude v koordinácii s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Rooseveltovou nemocnicou vytypovať vhodné objekty, kde by sa mohlo očkovať," dodal Nosko.