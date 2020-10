V Banskej Bystrici sa počíta so 60 odberovými miestami po celom meste

Banská Bystrica 21. októbra (TASR) – Banská Bystrica počíta v súvislosti s chystaným celoplošným testovaním na nový koronavírus zhruba so 60 odberovými miestami. Majú byť rovnomerne rozdelené po celom meste, respektíve sídliskách a obyvatelia si sami vyberú, kam pôjdu na testovanie. Pre TASR to v stredu uviedol prvý viceprimátor Banskej Bystrice Jakub Gajdošík s tým, že ich adresy zverejnia v dostatočnom predstihu.



Podľa neho samosprávam bez ohľadu na to, aké doteraz majú informácie a nakoľko sú zmätočné, nezostáva nič iné, iba to zvládnuť.



„Našou povinnosťou je zabezpečiť dostatok odberových miest. Nie všetky objekty, ktoré využívame pre voľby, sú vhodné na plošné testovanie, a preto hľadáme aj alternatívne riešenia. Ďalšou našou povinnosťou je zabezpečiť dostatok administratívnych pracovníkov, ktorí budú pomáhať pri testovaní.



V prípade Banskej Bystrice sa uvažuje o nejakých 110 ľuďoch. Na toto sa snažíme využiť študentov strednej zdravotníckej školy a zdravotníckej univerzity. Oslovili sme ich na spoluprácu a budeme čerpať tiež z databázy dobrovoľníkov, ktorých máme ešte z prvej vlny pandémie," konštatoval Gajdošík.



Ako dodal, v súčasnosti mesto úzko kooperuje s Banskobystrickým samosprávnym krajom, pod ktorý spadajú stredné školy, v súčasnosti zavreté, keďže je dištančné štúdium. Ak by odberové miesta boli v ich objektoch, neobmedzilo by to aktuálnu výučbu na základných školách, ktorých priestory sa bežne využívajú ako volebné miestnosti.



„V prípade, že v nich budú odberové miesta, skôr kým sa deti zo ZŠ vrátia do školských lavíc, všetky priestory budú po testovaní dôkladne vydezinfikované," zdôraznil viceprimátor.