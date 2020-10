V bratislavskej Karlovej Vsi hľadajú dobrovoľníkov na viaceré miesta

Bratislava 31. októbra (TASR) – V bratislavskej mestskej časti Karlova Ves hľadajú dobrovoľníkov na viaceré odberné miesta. Ide o miesta v Parku Kaskády, o Slávičie údolie, Iuventu a Karloveské centrum kultúry. Informuje o tom bratislavská Karlova Ves na sociálnej sieti.



"Ak máte čas, prosím, nemusíte nás kontaktovať. Choďte priamo na miesto za predstaviteľom ozbrojených síl na odberovom mieste a prihláste sa mu ako dobrovoľník," uvádza Karlova Ves.



Na Slovensku sa začalo v sobotu celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Testovať sa bude do nedele (1. 11.), a to v čase od 7.00 do 22.00 h s prestávkami v čase 12.00 - 12.45 h a 18.00 - 18.30 h, posledný výter by sa mal odoberať o 21.30 h.