V Dolnom Kubíne by sa malo otestovať približne 12.000 ľudí

Dolný Kubín 21. januára (TASR) – V Dolnom Kubíne bude počas víkendového skríningového testovania na ochorenie COVID-19 k dispozícii 14 odberných miest. Otestovať by sa malo približne 12.000 ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 65 rokov s trvalým pobytom v meste. TASR o tom informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.



Odberné miesta budú k dispozícii od 8.00 do 18.00 h s prestávkou od 12.00 do 13.00 h. "Snažili sme sa urobiť všetko preto, aby obyvatelia nášho mesta mohli absolvovať testovanie bez dlhších čakaní," povedal primátor Ján Prílepok.



Lokality určené na testovanie z väčšej časti kopírujú odberné miesta z minuloročného celoplošného testovania. Rizikovej skupine radnica odporúča prísť na pretestovanie v nedeľu dopoludnia. "Seniorom, onkologickým pacientom, zdravotne postihnutým alebo znevýhodneným obyvateľom či tehotným ženám by sme chceli odporučiť, aby na testovanie využili hodiny v nedeľu medzi 8.00 a 12.00 h. Všetkých 14 odberných miest bude prednostne brať práve túto skupinu obyvateľov," vysvetlil Prílepok.



Dodal, že podľa skúseností z minuloročného testovania sa práve v tomto čase vo väčšine miestností netvoria rady a obyvatelia prichádzali len sporadicky.