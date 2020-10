V Gelnici bude k dispozícii šesť odberných miest

Gelnica 27. októbra (TASR) – Odberné miesta na víkendové celoplošné testovanie na COVID-19 budú v Gelnici prevažne totožné s miestami, kde sú obyvatelia zvyknutí chodiť voliť. Ako pre TASR za radnicu uviedol Milo Janáč, k dispozícii bude šesť odberných miest.



Pôjde o Klub dôchodcov Mária Huta, zimný štadión, futbalový štadión, centrum voľného času a základnú školu. Ďalšie odberné miesto bude zriadené buď v priestoroch mestského úradu, alebo Baníckeho múzea. Mesto pripomína, že obyvatelia sa budú môcť dať otestovať nielen v určenom obvode, ale na akomkoľvek z uvedených miest.



„Momentálne riešime zabezpečenie všetkých administratívnych síl, dobrovoľníkov aj koordinátorov. Rovnako aj dezinfekciu a iné organizačné záležitosti vrátane úpravy miest. Dnes by sme chceli mať hotový kompletný zoznam ľudí, ktorí budú súčinní pri realizácii testovania,“ spresnil s tým, že mesto tiež pomáha pri zabezpečovaní zdravotníckeho personálu a počíta aj s náhradníkmi.



Podľa Janáča chcú na každé odberné miesto zabezpečiť okrem dvoch administratívnych pracovníkov či jedného dobrovoľníka aj jedného koordinátora. Jeho úlohou by malo byť monitorovanie a organizovanie ľudí, ak by sa na niektorom z odberných miest tvorili dlhé rady a inde by to bolo naopak.