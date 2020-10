V Hliníku nad Hronom ponúklo pomoc s testovaním už 20 dobrovoľníkov

Hliník nad Hronom 26. októbra (TASR) – V obci Hliník nad Hronom sa medzi dobrovoľníkov počas plošného testovania prihlásili už dve desiatky ľudí vrátane hasičov. Samospráva na poslednú chvíľu mení lokality, kde sa testovanie uskutoční, využiť chce priestory štadióna. TASR o tom informoval starosta obce Vladimír Mikuláš.



„Medzi dobrovoľníkov sa už prihlásilo desať ľudí, pomoc ponúklo aj desať hasičov,“ potvrdil starosta. Tvrdí, že pomocných pracovníkov bude treba viac, dobrovoľníci by totiž mali plniť aj niektoré úlohy, ktoré pri pilotnom testovaní na Orave a v Bardejove prislúchali vojakom.



Obec v nedeľu (25. 10.) na svojej webovej stránke informovala o vybratí dvoch lokalít, kde by sa plošné testovanie malo uskutočniť, a to kultúrneho domu a prístavby základnej školy. V pondelok ráno však starosta pre TASR potvrdil, že na poslednú chvíľu plány menia, v popoludňajších hodinách očakávajú kontrolu odberných miest zo strany regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Do operácie chcú zapojiť areál štadióna, kde by chceli pre vyššiu bezpečnosť testovať v exteriéri.