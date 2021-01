V Holíči otestovali 4273 ľudí

Holíč 26. januára (TASR) - V meste Holíč v okrese Skalica bolo zriadených šesť odberných pracovísk, ktoré sa nachádzali v areáli Klubu dôchodcov, Základnej školy (ZŠ) na Školskej ulici, firme Eissman a ZŠ na Kollárovej ulici. TASR o tom informoval hovorca mesta Jaroslav Čársky.



Testovanie sa uskutočnilo od piatka do nedele (22. až 24. 1.), zúčastnilo sa na ňom 4273 ľudí, z toho pozitívne identifikovaných bolo 26, čo predstavuje 0,60 percenta. "V sobotu sa na testovaní zúčastnilo 2529 ľudí, v nedeľu to bolo 1222 ľudí. Ostatných 522 ľudí, bolo otestovaných v piatok vo firme Eissman," uviedol Čársky.



Personál do odberných pracovísk zabezpečilo mesto. "Spolu 30 ľudí, z toho dvaja zamestnanci mestského úradu. Bolo zabezpečených 12 administratívnych pracovníkov a šesť dobrovoľných hasičov, ktorí sa starali o dezinfekciu priestorov. Mesto taktiež zabezpečilo 12 zdravotníkov. Ministerstvo vnútra zabezpečilo policajné zložky a ministerstvo obrany zástupcov ozbrojených síl," doplnil hovorca mesta.



Mesto zabezpečilo aj čistiace prostriedky, hygienické potreby, dezinfekciu na ruky, dezinfekciu odberných pracovísk, ochranné rúška, respirátory, jednorazové overaly, vrecia, rukavice a utierky. "Okrem toho malo mesto na starosti zabezpečenie odvozu biologického materiálu externou firmou. Pre kompletný personál mesto zabezpečilo obed, večeru, ako i teplé nápoje," doplnil Čársky.