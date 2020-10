V Hriňovej doteraz otestovali vyše 1300 ľudí

Hriňová 31. októbra (TASR) – V meste Hriňová v Detvianskom okrese otestovali doteraz vyše 1300 ľudí na ochorenie COVID-19. Pre TASR to povedal primátor Hriňovej Stanislav Horník s tým, že je to jedna štvrtina ľudí, ktorí sa môžu v meste pod Poľanou testovať.



Ako dodal, všetky odberné miesta v sobotu ráno otvorili načas aj s materiálom a s dostatkom zdravotníkov. „Samospráva si ich zohnala sama, teší ma, že sú medzi nimi aj Hriňovčania. Dobrovoľníkov ráno testovali, ani jeden nebol pozitívny,“ spomenul primátor s tým, že presné informácie o počte pozitívne testovaných ľudí zatiaľ mesto nemá.



Najviac ľudí podľa Horníka prichádzalo na odberné miesta ráno počas prvých dvoch až troch hodín. „Postupne ľudí ubúda, rady sú menšie, verím, že podvečer a aj v nedeľu (1. 11.) to bude pokojnejšie,“ zhrnul.



V Hriňovej je k dispozícii osem odberných miest. „Využívame priestory dvoch školských telocviční, výrobnú halu v priemyselnom areáli, mestské kultúrne stredisko a mestský štadión,“ ukončil Horník.