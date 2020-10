V Klenovci nebude s priestormi problém, hovorí starostka

Klenovec 21. októbra (TASR) – Priestory na celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 nebudú v obci Klenovec v Rimavskosobotskom okrese problémom, pretože samospráva disponuje viacerými vhodnými budovami. Pre TASR to uviedla starostka Zlata Kaštanová.



„Voľby u nás bývajú v základnej škole, klube dôchodcov a v zasadačke obecného úradu. Môžeme však využiť aj kultúrny dom či veľkú športovú halu, ktoré majú dva vstupy. Respektíve hala má núdzový východ,“ konkretizovala starostka, ktorá podľa vlastných slov považuje celoplošné testovanie za lepšiu možnosť než úplný lockdown.



Klenovec ako jediná dedina v širšom regióne má zriadenú i obecnú políciu, ktorá by s organizáciou testovania mohla pomôcť. „Máme aj dobrovoľných hasičov, to sú však ľudia, ktorí majú svoje zamestnania a viacerí robia na smeny. Prihlásila sa nám však prvá dobrovoľníčka a čo sa týka ďalších, zatiaľ sme nikoho na prihlásenie nevyzývali, lebo ani nevieme, akých dobrovoľníkov budeme vlastne potrebovať,“ podotkla starostka.



V obci sa testovanie konalo aj na jar, keď štát testoval vybrané rómske komunity a pendlerov. „Vtedy to prebiehalo na námestí a bez problémov. Lenže to bolo iba okolo 30 ľudí a prišli väčšinou mladší, ktorí pracujú v zahraničí. Lenže celkovo tu máme dosť veľa starších obyvateľov, tri volebné okrsky a v každom viac ako 800 ľudí,“ konkretizovala Kaštanová.



Klenovec má v súčasnosti podľa údajov samosprávy okolo 3060 občanov a je tak najväčšou dedinou v okrese. Zároveň je štvrtou najväčšou obcou po okresnom sídle, Hnúšti a Tisovci.