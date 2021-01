Testovanie v Košiciach je bezproblémové, zdravotníkov je dostatok

Košice 8. januára (TASR) – Celoplošné antigénové testovanie v Košiciach, ktoré sa začalo v piatok o 16.00 h, prebieha pokojne a bez problémov. Všetkých 66 odberových miest v meste bolo pripravených načas. TASR to potvrdil hovorca mesta Vladimír Fabian." uviedol Fabian.Dobrovoľné bezplatné testovanie je určené najmä pre ľudí s vyššou mobilitou, zamestnancov v prvej línii a kritickej infraštruktúry. Takisto by sa mali otestovať aj osoby, ktoré nemôžu vykonávať svoju prácu z domu, alebo ľudia starajúci sa o svojich blízkych alebo nevládnych. Zabezpečených je takmer 133.000 antigénových testov.Odberné miesta sú v piatok otvorené do 20.00 h. V sobotu a v nedeľu (9. - 10. 1.) to bude od 9.00 do 17.00 h. V Kulturparku na Kukučínovej ulici a vo Vstupnom areáli oceliarní U. S. Steel sa budú vykonávať testy aj v pondelok (11. 1.). Na odberných miestach pôsobí spolu 110 odberných tímov.Pri otvorení veľkokapacitného odberného miesta v Kulturparku sa vytvorili rady s celkovo desiatkami záujemcov, pri práci piatich odberných tímov však čakacie doby neboli dlhé.Zoznam odberných miest je na webstránke https://korona.kosice.sk/zoznam-odbernych-miest/