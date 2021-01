Testovanie v Košiciach pokračuje, zatiaľ odhalili 976 nakazených ľudí

Košice 25. januára (TASR) – Plošné testovanie v Košiciach pokračuje na niektorých odberných miestach do konca januára. Pre TASR to potvrdilo mesto Košice. Doposiaľ v rámci kontinuálneho dobrovoľného skríningu na ochorenie COVID-19 otestovali od pondelka 18. januára do nedele (24. 1.) spolu 94.772 ľudí. Ako na pondelkovom brífingu informoval primátor Jaroslav Polaček, pozitívny test malo 976 z nich. Pozitivita tak dosiahla 1,03 percenta. Čo sa týka šírenia nákazy medzi ľuďmi bez domova, podľa vedenia meste je pod kontrolou.



Pre záujemcov je od 9.00 do 17.00 h do 31. januára naďalej otvorených päť veľkokapacitných odberových miest zriadených mestom, a to v priestoroch magistrátu na Triede SNP, v Spoločensko – relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva, vo Výmenníku Važecká na Galaktickej ulici, v Kulturpark na Kukučínovej ulici a v Amfiteátri na Festivalovom námestí. Dať sa otestovať je podľa magistrátu naďalej možné aj vo vstupnom areáli U. S. Steel.







Polaček pripomenul, že za tri týždne v rámci plošného testovania v Košiciach identifikovali približne 2500 ľudí s novým koronavírusom. „Ani si neviem predstaviť, že ak by sme nepristúpili k víkendovým testovaniam hneď na začiatku mesiaca, čo by sa v Košiciach dialo,“ povedal. Zároveň všetkých pozitívne otestovaných vyzval, aby si splnili svoju povinnosť a oznámili to ľuďom, s ktorými boli v kontakte. Polaček uviedol, že Košice podľa jeho dostupných informácií pravdepodobne budú patriť medzi tie mestá, kde sa testovanie, respektíve skríning, zopakuje.



Testovanie uplynulé dni podľa neho urýchlila elektronická registrácia, ktorú využilo 71.936 ľudí. „V najväčšej špičke počas testovania sme za jednu minútu v Košiciach dokázali otestovať 100 ľudí,“ povedal. Podľa neho SMS o výsledku testu nebola doručená 20 až 30 ľuďom, čo spôsobil menší výpadok mobilných operátorov. „V prípade, že nedisponujú papierovým potvrdením, nech neváhajú kontaktovať mesto Košice cez email pomoc@kosice.sk,“ dodal.







Mesto prostredníctvom mobilnej odberovej jednotky otestovalo od piatka (22. 1.) do nedele v Košiciach 585 ľudí bez domova a klientov pobytových služieb krízovej intervencie. Pozitívny test zaznamenali u jednej osoby. Magistrát takéto testovanie doposiaľ zorganizoval štyrikrát. „Výsledky sa dostavili, oplatilo sa. Túto komunitu osôb v našom meste máme naozaj pod kontrolou, pretože skríningové testovanie odhalilo v iných mestách oveľa väčšiu miestu pozitivity práve v tejto skupine ľudí,“ uviedla viceprimátorka Lucia Gurbáľová.