V Košiciach sa začalo testovanie, pripravených je 66 odberných miest

Košice 8. januára (TASR) – V Košiciach sa v piatok o 16.00 h začalo štvordňové dobrovoľné plošné testovanie na ochorenie COVID-19. Počas prvých troch dní bude k dispozícii 66 odberných miest a takmer 110 odberných tímov, v pondelok (11. 1.) budú ešte fungovať dve odberné miesta. Mesto má na tento účel pripravených viac ako 132.000 testov. Novinárom to potvrdil primátor Košíc Jaroslav Polaček.



Odberné miesta sú celkovo v 18 mestských častiach, v 31 prípadoch ide o základné školy. Testovanie v piatok trvá do 20.00 h, v sobotu a nedeľu (9. - 10. 1.) od 9.00 do 17.00 h. V pondelok bude v tomto čase otvorené odberné miesto v Kulturparku na Kukučínovej ulici. Odberné miesto je aj v areáli oceliarní U. S. Steel, kde začali s testovaním v piatok už o 13.30 h. Cez víkend a pondelok tam testujú od 7.00 do 19.00 h. Informácie o testovaní a odberných miestach sú na webstránke korona.kosice.sk.



"Cieľom nášho spoločného snaženia s mestskými časťami je odľahčiť enormný tlak na košické nemocnice, na našich zdravotníkov, ktorí denne podávajú heroické výkony, a pomôcť pri záchrane ľudských životov," uviedol Polaček. Otestovať sa môžu prísť nielen Košičania. Primátor pritom vyzval tých, ktorí sú v karanténach, aby v nej ostali. "Testovanie je pre všetkých tých, ktorí majú zvýšenú mobilitu, chodia do práce, starajú sa o svojich blízkych, starých rodičov, rodičov, tých, ktorí sú v kritickej infraštruktúre a môžu byť potenciálnym rizikom pre svoje rodiny a blízkych," povedal. Testovanie má podľa primátora pomôcť zlepšiť situáciu s pandémiou v Košiciach a vyhnúť sa tak ďalším opatreniam vrátane možného tvrdého lockdownu. Ocenil ochotu zdravotníkov, ktorí sa vo veľkom počte hlásili do odberných tímov. "Do 24 hodín sa do našich elektronických formulárov zapísalo viac ako 600 zdravotníkov," povedal. Kapacita v tímoch je pritom podľa neho do 250 zdravotníkov.



Súčasťou testovania je aj výskum zo strany Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ). Na vybraných 16 odberných miestach ľudia, ktorí budú mať pozitívny výsledok antigénového testu a nebudú mať klinické príznaky, budú môcť na overenie vzápätí absolvovať aj PCR test. "Tým pomôžeme validovať toto antigénové testovanie a vlastne uvidíme, koľko nám to antigénové testovanie dá falošne pozitívnych výsledkov. Tým, že máme akreditované laboratórium, tieto výsledky budú nahodené do systému, ľudia dostanú spätnú väzbu, budú informovaní a v prípade negatívneho výsledku PCR testu môžu byť z karantény uvoľnení," priblížila prednostka Ústavu epidemiológie LF UPJŠ Monika Halánová. Takéto odberné miesta budú napríklad v Kulturparku či na magistráte.



Prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Pavol Jarčuška potvrdil, že košická nemocnica je v dôsledku pandémie pod extrémnym náporom. "Nám každodenne prichádza asi 30 ľudí, ktorých musíme prijať, mnohí z týchto ľudí prídu neskoro a už v takom štádiu, keď majú nízku saturáciu kyslíka, závažné prejavy zápalu pľúc a veľakrát im už pomôcť nevieme. Preto chcem poprosiť všetkých tých, ktorí budú pozitívne testovaní, sú z rizikových skupín a majú prejavy infekcie, aby neváhali a čo najskôr kontaktovali či už svojho obvodného praktického lekára alebo, eventuálne, v prípade vážneho stavu aj našu univerzitnú nemocnicu," povedal. Dodal, že včasná liečba pri ochorení COVID-19 je najlepšou metódou, ako predísť závažným komplikáciám.