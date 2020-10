Testovanie: V meste Myjava bude k dispozícii desať odberných miest

Myjava 28. októbra (TASR) – V meste Myjava bude počas celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 v rámci akcie Spoločná zodpovednosť k dispozícii desať odberných miest. Informovalo o tom mesto Myjava na svojej webovej stránke.



Testovanie sa uskutoční počas najbližšieho víkendu. Odberové miesta budú k dispozícii od 7.00 do 12.00 h a od 13.00 do 22.00 h. "Jedinou výnimkou z hľadiska času bude obvod číslo 9 'U Belanských', v ktorom sa budú odbery vykonávať iba v sobotu, a obvod číslo 10 'U Vankov', kde sa odbery budú vykonávať iba v nedeľu," informovalo mesto.



Samospráva prosí občanov vzhľadom na okolnosti, dynamiku a časovú náročnosť, v ktorej sa prípravy na celoplošné testovanie uskutočňujú, o trpezlivosť pri vykonávaní testov na jednotlivých odberových miestach. "Úspešnosť akcie závisí predovšetkým na komunikácii a ústretovosti obyvateľov, štátu a samosprávy," doplnilo mesto.



Samospráva komunikuje s jednotlivými zložkami a Ozbrojenými silami SR, ktorých poverení pracovníci prevzali v pondelok (26. 10.) odberové miesta. Tie boli na účel vykonávania odberov schválené a ďalej sa dolaďujú detaily materiálneho a pracovného zabezpečenia, ktoré by mali byť uskutočnené v priebehu niekoľkých dní.