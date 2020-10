V meste Senica bude 17 odberných miest

Senica 29. októbra (TASR) – V meste Senica bude počas celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 k dispozícii 17 odberných miest, ktoré vo väčšine prípadov kopírujú volebné okrsky. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Odberné miesta podľa samosprávy kopírujú volebné okrsky v meste so štyrmi výnimkami. "Volebný okrsok č. 3 je z denného centra pre organizácie premiestnený do priestorov spoločnosti Dema Senica. Volebný okrsok č. 4 je z gymnázia presunutý do Obchodnej akadémie na Dlhej ulici. Okrsok č. 8 je z denného centra presunutý na mestskú plaváreň a okrsok č. 12 je zo Základnej školy s materskou školou na Sadovej ulici presunutý na zimný štadión," uviedla pre TASR Moravcová.



Na testovaní sa nezúčastnia klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach, ktorých otestujú priamo v zariadeniach. "Plošné testovanie sa uskutoční v sobotu 31. októbra a v nedeľu 1. novembra. Odberné časy sú stanovené od 7.00 do 12.00 h, od 12.45 do 18.00 h a od 18.30 do 22.00 h s tým, že posledný ster je plánovaný o 21.30 h," doplnila hovorkyňa mesta.