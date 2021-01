V Michalovskom okrese sa nebude testovať len v ôsmich obciach

Michalovce 20. januára (TASR) - V okrese Michalovce sa v rámci skríningového celoplošného testovania počas víkendu 23. a 24. januára nebude dať otestovať len v ôsmich obciach. Ich obyvatelia majú možnosť využiť odberové miesto zriadené inou samosprávou. Všetky odberové miesta vrátane 13 v meste Michalovce, ako aj časy ich prevádzky sú zverejnené na internetovej stránke michalovského okresného úradu.



Testovacie miesto v obci Vojany tak bude slúžiť aj pre obyvateľov obcí Beša a Ižkovce, v Ruskej očakávajú aj obyvateľov Budiniec, v Závadke Hnojného, vo Voli Pustočemerňanov, v Stretave obyvateľov obce Stretavka a v Slávkovciach záujemcov zo Zemplínskych Kopčian. Obyvatelia Jastrabieho pri Michalovciach sa v sobotu môžu otestovať v Iňačovciach, v nedeľu v Čečehove.



Mesto Strážske zriadilo na testovanie dve odberové miesta, v školiacom stredisku a v priestoroch mestskej kultúrnej sály, na oboch miestach v sobotu aj v nedeľu v čase od 8.00 do 20.00 h. Ako samospráva upozorňuje, počas oboch dní bude na oboch miestach v čase od 12.00 do 12.45 h obedňajšia prestávka.



V meste Veľké Kapušany sa budú odbery vykonávať na mestskom úrade, na ZŠ P. O. Hviezdoslava a v telocvični ZŠ J. Erdérlyiho v časoch od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 h. Samospráva na svojej internetovej stránke zavádza objednávkový systém na testovanie, sprístupní ho vo štvrtok (21. 1.). "V registračnom systéme budú dostupné termíny na testovanie s dvojminútovými rozstupmi na oba testovacie dni. V registračnom systéme sa každá osoba bude musieť osobitne zaregistrovať," informuje mesto s tým, že v nedeľu sa bude dať objednať len do 16.00 h, čas od 16.00 h do 18.00 h je vyhradený pre ľudí bez objednania.