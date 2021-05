V Myjave otestovali 3005 ľudí, pozitivita klesla na 0,37 percenta

Myjava 24. mája (TASR) – Možnosť otestovať sa na ochorenie COVID-19 v meste Myjava využilo v uplynulom týždni 3005 ľudí. Okres Myjava zostáva ako jeden z dvoch okresov v bordovej fáze COVID automatu aj na tento týždeň. Informoval o tom hovorca mesta Marek Hrin.



Ako doplnil, v piatok využilo možnosť dať sa otestovať v štyroch samosprávou prevádzkovaných odberových miestach 2420 ľudí. "Je to takmer o 200 menej ako pred týždňom. Antigénové testy v tento deň zachytili šesť pozitívnych prípadov, čo predstavuje pozitivitu na úrovni 0,25 percenta," uviedol Hrin.



Okrem toho bolo odberové miesto na štadióne otvorené len v pondelok (17. 5.) a navštívilo ho 585 ľudí. "Z nich piati mali pozitívny výsledok testu na prítomnosť nového koronavírusu. Za celý týždeň tak na 'mestské' testovanie prišlo 3005 ľudí, z nich 11 malo pozitívny test a pozitivita dosiahla hodnotu 0,37 percenta," doplnil hovorca mesta.



V týždni od 10. do 16. mája využilo možnosť otestovať sa 3297 ľudí, z nich malo 20 pozitívny test a pozitivita dosiahla hodnotu 0,61 percenta.



"Tento týždeň je možnosť otestovať sa na prítomnosť nového koronavírusu v pondelok na štadióne, kde je otvorené od 10.00 do 16.00 h. Testovanie tu bude pre občanov s trvalým pobytom mimo mesta Myjava spoplatnené sumou päť eur. Okrem toho je možné sa otestovať v nemocnici, a to na základe predošlej registrácie cez stránku old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php. Ďalšie testovanie v réžii samosprávy zatiaľ plánované nie je a o vývoji situácie budeme informovať," informoval Hrin.