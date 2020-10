Testovanie v Nitre je podľa primátora ohrozené, chýbajú lekári

Nitra 29. októbra (TASR) – Víkendové celoplošné testovanie na COVID-19 je v Nitre ohrozené. Potvrdil to primátor Nitry Marek Hattas. Dôvodom je nedostatok lekárov potrebných pri testovaní.



„Najnovšie informácie, ktoré máme od armády, sú veľmi kritické. Chýbajú nám lekári. Dokážeme otvoriť len každé šieste odberné miesto, čo je pri počte 63 odberných miest veľmi kritická situácia. Ak sa do terajšieho stavu nevloží vláda s premiérom, testovanie je ohrozené,“ povedal Hattas.



Primátor zároveň vyzýva lekárov, aby sa prihlásili a pomohli mestu pri testovaní. „Za mestský úrad môžem povedať, že sme maximálne pripravení, máme dokonca aj rezervy, dostatok administratívnych pracovníkov, všetky odberné miesta sú pripravené. Apelujem na premiéra, aby sa vložil do tejto situácie, ktorá nastala,“ vyzval premiéra Hattas.