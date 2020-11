V Nitre zriadili mobilné odberové miesto na antigénové testovanie

Nitra 9. novembra (TASR) – V Nitre od pondelka funguje mobilné odberové miesto na antigénové testovanie. Ministerstvo zdravotníctva ho zriadilo na Špitálskej ulici číslo 6. Ľudia sa tu môžu dať otestovať od 10. do 15. hodiny.



Ako ešte minulý týždeň uviedol nitriansky primátor Marek Hattas, mestský úrad stále eviduje záujem verejnosti o testovanie. „Jedna časť ľudí sa z rôznych dôvodov nestihla prísť otestovať, ale radi by získali certifikát, a druhá skupina obyvateľov potrebuje negatívny test z dôvodu práce, pretože cestujú do iných okresov. Takže dopyt tu stále je,“ skonštatoval Hattas.