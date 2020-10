V obci Kvakovce sa v rade nečaká, ľuďom pripravili časenky

Kvakovce 31. októbra (TASR) - V obci Kvakovce v okrese Vranov nad Topľou už pretestovali 50 percent ľudí. Ako uviedol pre TASR starosta obce Radovan Kapraľ, v rade sa nečaká, keďže ľuďom pripravili časenky.



„U nás sa bude testovať len jeden deň a zajtra idú naši zdravotníci pomáhať do iných miest. Od 14. hodiny majú začať prichádzať chatári z rekreačnej oblasti Domaša - Dobrá, odkiaľ sa nahlásilo veľmi veľa ľudí,“ ozrejmil starosta s tým, že doteraz počas testovania objavili štyri pozitívne prípady na ochorenie COVID-19.



Ako ďalej priblížil, pôvodne sa malo testovať v kostole, ale pre hygienu to nakoniec zmenili. Odberné miesto sa tak nachádza na verejnom priestranstve, kde zabezpečili stany. „Sme prekvapení, ako perfektne to armáda zorganizovala, čo sa týka zabezpečenia materiálno-technického, všetkého je dostatok,“ dodal Kapraľ.