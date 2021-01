V okrese Snina sú na testovanie pripravení

Ilustračná snímka, certifikát. Foto: TASR - František Iván

Snina 20. januára (TASR) – Masívne testovanie obyvateľov okresu Snina sa v rámci vládou nariadeného skríningu ochorenia COVID-19 na Slovensku uskutoční počas nadchádzajúceho víkendu 23. a 24. januára. Ako pre TASR uviedol prednosta sninského okresného úradu Evald Štofík, v rámci okresu bude oba dni fungovať 18 odberných miest. Na testovanie sú pripravení. Komplikácie môže spôsobiť logistika testovacích súprav v prípade nepriaznivého počasia, najmä do ťažšie dostupnej Uličskej doliny." povedal Štofík s tým, že problémom pri organizovaní plošného testovania sa spočiatku zdala byť aj likvidácia biologického odpadu, ktorú však napokon vyriešili. „" doplnil.V meste Snina sa budú odberové miesta nachádzať na Cirkevnej spojenej škole, ZŠ Komenského, ZŠ Študentskej, ZŠ Budovateľskej a na Elokovanom pracovisku ZŠ P. O. Hviezdoslava. Ako samospráva informuje na svojej internetovej stránke, obyvatelia sa môžu na testovanie registrovať, keďže však mesto v spolupráci s nemocnicou zabezpečilo dvoch zdravotníkov na každé z odberových miest, registrácia nie je nutná.Dve odberné miesta budú k dispozícii v obci Stakčín, po jednom v obciach Belá nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Hostovice, Kolonica, Nová Sedlica, Pčoliné, Pichne, Ubľa, Ulič, Zboj a Zemplínske Hámre.Podľa Štofíka sú všetky odberné miesta pripravené denne otestovať približne 500 ľudí. Aj keď v súčasnosti okresný úrad neeviduje požiadavku o pomoc pri zabezpečení zdravotníkov, je pripravený v prípade potreby pomôcť.Ako pripustila Jana Sidorová, starostka obce Kolbasov so 66 obyvateľmi prevažne v staršom veku, problémom pre obyvateľov obcí Uličskej doliny môže byť otázka dopravy na testovacie miesto. "" ozrejmila pre TASR s tým, že zástupcovia obcí sa preto snažia svojim obyvateľom s dopravou do Uliča pomôcť. "" podotkla s tým, že ideálnym spôsobom testovania v oblasti, akou je Uličská dolina, by bola mobilná jednotka presúvajúca sa z obce do obce. Na objednanie autobusu, ktorý by obyvateľov vzdialenejších obcí zvážal na testovanie do spádovej obce, malé samosprávy podľa jej slov nemajú dostatok financií.