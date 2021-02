V osade Jegenyes v Tomášikove sa uskutočňuje testovanie obyvateľov

Tomášikovo 18. februára (TASR) – V osade Jegenyes, ktorá je časťou obce Tomášikovo v okrese Galanta, sa vo štvrtok uskutočňuje testovanie obyvateľov. TASR o tom informoval starosta obce Zoltán Horváth.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Galante nariadil vyhláškou izoláciu obyvateľov osady. Jej obyvatelia sú povinní zdržiavať sa v domácom prostredí. Na základe rozhodnutia okresného krízového štábu v Galante obyvatelia tejto časti obce nemôžu opustiť svoje domovy alebo iba v prípade, ak majú negatívny test na nový koronavírus.



"Dohliadajú na to hliadky polície. Zabezpečili sme pre nich zásobovanie, riešili sme prísun dreva na vykurovanie, je to náročné," konštatoval starosta. Riziko v osade spočíva podľa neho v tom, že domácnosti majú po šesť či osem členov, a tak sa nákaza rýchlo šíri.



Ako doplnil, je presvedčený, že držať v karanténe viac ako 300 ľudí nie je riešením. "Sprísnili sme opatrenia, obmedzili sme pohyb osôb s príznakmi ochorenia COVID-19 do obce, ale nový koronavírus musíme dostať pod kontrolu aj v osade. My im musíme pomôcť. Preto som oslovil Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, ktoré nakoniec pochopilo vážnosť situácie a pristúpilo k plošnému testovaniu," informoval Horváth.



Výsledky testovania by mali byť známe vo štvrtok po 16.00 h. "V osade je 12-členný tím. Sú tu lekári z Ameriky, Švédska, Českej republiky a Rakúska. V osade býva 330 ľudí a približne 200 by malo byť pretestovaných," doplnil pre TASR starosta obce.