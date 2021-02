V osade v Sečovciach stúpol počet nakazených

Sečovce 9. februára (TASR) – Skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 uplynulý víkend v rómskej osade v Sečovciach ukázalo zvýšený počet nakazených novým koronavírusom. V komunitnom centre zaznamenali zo 451 testovaných 33 s pozitívnym výsledkom testu, čo je miera pozitivity 7,3 percenta. Ďalších sedem obyvateľov osady s potvrdeným novým koronavírusom mali v odbernom mieste v kultúrnom dome. Pre TASR to potvrdil prednosta mestského úradu Ivan Kantor s tým, že obyvateľov osady je však omnoho viac, než sa prišlo v sobotu a nedeľu (6. - 7. 2.) otestovať.



V osade žije oficiálne zhruba 1800 obyvateľov, podľa odhadov ich však môže byť okolo 2400. "Najbližší piatok a sobotu (12. - 13. 2.) budeme opäť testovať osadu a budeme sa ich snažiť prilákať v čo najväčšom množstve aj formou nejakej sociálnej výpomoci. Ak výsledky potvrdia vysoký výskyt, tak zvážime ďalší postup, ako zamedziť šíreniu ochorenia," uviedol Kantor. Čísla infikovaných z minulého víkendu sú podľa neho prudkým nárastom, keďže pred tým boli zaznamenaní ako pozitívni len dvaja – traja obyvatelia osady.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trebišove vydal v pondelok (8. 2.) vyhlášku, podľa ktorej je mesto Sečovce povinné za asistencie polície zabezpečiť kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení a izolácie nakazených v domácom prostredí, ako aj všetkých tých, ktorí boli s nimi v úzkom kontakte. Týka sa to obyvateľov domov a bytov na ulici Nová, kde je rómska osada. Súčasťou opatrení v rámci vyhlášky je aj zabezpečenie dezinfekcie verejných priestranstiev v blízkosti rodinných a bytových domov na tejto ulici.



Podľa Kantora došlo k súčinnosti s políciou pri hliadkach a na dodržiavanie opatrení dohliada aj miestna občianska poriadková služba.