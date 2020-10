V Poprade budú na testovanie využívať prevažne školské priestory

Poprad 29. októbra (TASR) - V rámci celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 zriadilo mesto Poprad 39 odberných miest, ktoré budú prevažne na školách. Ako informovala radnica na svojej webovej stránke, otestovať sa môžu ľudia na ktoromkoľvek odbernom mieste, pričom testovacie miestnosti nekopírujú volebné okrsky.



Mesto svojim obyvateľom pripomína, že odbery sa budú vykonávať v sobotu (31. 10.) a nedeľu (1. 11.) od 7.00 do 22.00 h. Prestávka na oddych testovacieho tímu bude v čase od 12.00 do 12.45 h a od 18.00 do 18.30 h. Posledný ster bude vykonaný o 21.30 h. „V prípade, ak sa na vami navštívenom odbernom mieste budú tvoriť rady, žiadame vás, aby ste navštívili iné odberné miesto z uvedeného zoznamu,“ upozornila samospráva.



Ako ďalej priblížila, na Gymnáziu Dominika Tatarku budú dve odberné miesta, na Základnej škole (ZŠ) a Materskej škole (MŠ) Francisciho tri a Stredná odborná škola Okružná poskytne jedno. Na ZŠ s MŠ Komenského je päť odberných miest, na ZŠ a MŠ Dostojevského dve a na Spojenej škole sv. Jána Pavla II. takisto dve. Základná škola Mládeže bude mať tri odberné miesta, ZŠ a MŠ Tajovského štyri a Stredná priemyselná škola Mnoheľova jedno. Odberné miesta budú aj na Základnej škole Jarnej v počte štyri, na Spojenej škole Letnej tri.



V popradskej mestskej časti Veľká bude jedno odberné miesto v kine Máj a ďalšie dve na ZŠ a MŠ Aurela V. Scherffela. Mestská časť Spišská Sobota bude mať na svojom území dve odberné miesta. Prvé má byť v Brokoffovom dome na Sobotskom námestí a druhé na ZŠ a MŠ Vagonárskej. Mestský úrad (MsÚ) Poprad pracovisko Stráže bude mať jedno odberné miesto. V mestskej časti Matejovce bude odberné miesto na základnej škole a druhé na miestnom úrade.