V Prešove zriadia osem odberných miest pre návrat detí do škôl

Prešov 4. februára (TASR) - Mesto Prešov zriadi cez víkend (6.- 7. 2.) osem odberných miest. Tie budú určené pre rodičov detí a zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, ktorých sa týka návrat do školských zariadení od pondelka (8. 2.). Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Tomek.



Ako priblížil, otestovať sa budú môcť zamestnanci základných škôl (ZŠ), materských škôl a základných umeleckých škôl, a takisto rodičia, respektíve zákonní zástupcovia všetkých žiakov prvého stupňa ZŠ a detí, ktoré navštevujú materské školy. Samospráva žiada rodičov, aby testovanie využil len jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka, nakoľko kapacitné možnosti testovania v rámci odberných miest zriadených mestom sú obmedzené.



Odberné miesta budú otvorené v sobotu aj v nedeľu od 8.00 do 17.00 h s výnimkou prestávky od 12.00 do 12.45 h. Ich zoznam je zverejnený na webovej stránke mesta. „Všetkých rodičov, žiakov a zamestnancov škôl dôrazne žiadame, aby sa prišli otestovať na to odberné miesto, pod ktoré spadá školské zariadenie, ktoré navštevuje ich dieťa,“ zdôraznil Tomek.



Na jednotlivých ZŠ budú môcť učitelia a zákonní zástupcovia žiakov využiť registračný systém na antigénové testovanie. Tomek podotkol, že stačí vyplniť registračný formulár na web stránke https://trustoneapp.com/registration/slovakia/ a následne si stiahnuť aplikáciu do smartfónu. Po prihlásení do aplikácie každý užívateľ uvidí svoj vlastný vygenerovaný QR kód, ktorým sa preukáže priamo na odbernom mieste.



Výhodou pre všetkých občanov, ktorí sa zaregistrujú prostredníctvom aplikácie bude aj to, že nemusia čakať na výsledky svojho testu na odbernom mieste, pretože certifikát s výsledkom nájdu krátko po odbere v elektronickej forme priamo vo svojej aplikácii. „Všetkým občanom, ktorí sa už pomocou aplikácie TrustOne zaregistrovali pri skríningovom testovaní v Prešove, ich QR kód v mobile platí naďalej a nemusia registráciu opakovať,“ ozrejmil Tomek.



Ako doplnil, občania, ktorých sa netýka návrat detí do škôl, môžu využiť testovanie v jednom zo súkromných mobilných odberových miest v Prešove. Dve odberné miesta poskytujú testovanie aj počas víkendu.