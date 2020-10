V PSA Groupe testujú svojich zamestnancov priamo v podniku

Trnava 31. októbra (TASR) – Vo svojom závode v Trnave testuje spoločnosť PSA Groupe svojich zamestnancov počas celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 priamo v priestoroch podniku. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Peter Švec.



"Zatiaľ je priebeh testovania povzbudivý. Na začiatku tu stálo približne 100 ľudí, ale tých sme rýchlo vybavili. Treba povedať, že sme otvorili o niečo skôr, ako bolo plánované. Zatiaľ nemáme problém, k dispozícii máme osem sestier. V zásade sa striedajú štyri sestry dopoludnia a štyri popoludní," uviedol Švec.



Technicky sú v spoločnosti schopní otestovať 700 až 800 ľudí denne. "Po prvých skúsenostiach sa ukazuje, že to bude aj viac. V pôvodných prepočtoch sme používali informácie, ktoré sme mali z minulotýždňového testovania na Orave. Ale ak všetko dobre pôjde, otestujeme minimálne 1500 až 1600 zamestnancov," informoval hovorca spoločnosti.



V spoločnosti počítajú s testovaním iba cez víkend. "Počas týždňa sa testovať nedá, keďže aj pre štatistiky sa to má v nedeľu (1. 11.) uzatvoriť. Druhým problémom by bola disponibilita zdravotníkov, keďže zdravotný personál, ktorý tu máme, je cez týždeň v práci," doplnil hovorca spoločnosti.



Testuje sa v zdravotnom stredisku spoločnosti. "Nič sme nemuseli špeciálne upravovať. Chceme si byť istí zdravotným stavom zamestnancov a potvrdiť si, že opatrenia, ktoré v podniku robíme, prinášajú výsledok. Verím, že počet pozitívnych bude blízky nule. Za prvé dve hodiny nemáme hláseného ani jedného pozitívneho," doplnil Švec.



Podľa jeho slov sú náklady na testovanie investíciou spoločnosti. "Takisto zdravotný personál financuje naša firma. My sme chceli pomôcť zamestnancom a zároveň odľahčiť odberné miesta v mestách a obciach. Naše štandardy boli prísnejšie, ako zavádza štát, a my sme ich prijali už na konci februára. Chcem zdôrazniť, že sme ani počas letných mesiacov nezľavili z opatrení a drvivá väčšina platila aj počas leta. Výsledok je, že sa nám darí držať šírenie nového koronavírusu pod kontrolou," uviedol hovorca spoločnosti.