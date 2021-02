V Senici otestovali 8690 ľudí, miera pozitivity je jedno percento

Senica 2. februára (TASR) – V rámci plošného skríningu využilo 8690 ľudí na odberných miestach v meste Senica možnosť otestovať sa. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Celkovo počas štyroch dní od piatka (29. 1.) do pondelka (1. 2.) zachytili v meste 87 testovaných s pozitívnym výsledkom na nový koronavírus, čo predstavuje pozitivitu jedno percento.



"V posledný deň testovania, v pondelok, sa na našom odbernom mieste v centre voľného času otestovalo 765 ľudí, z ktorých bolo desať pozitívnych," doplnila Moravcová. Ako upozornila, ide o čísla z dočasných odberných miest, ktoré organizovalo mesto v spolupráci so senickou poliklinikou a Slovenským Červeným krížom Senica.



Počas prvého plošného testovania v Senici odberné miesta vybavili 7871 občanov, z nich 99 odišlo s pozitívnym výsledkom testu. To predstavovalo pozitivitu 1,26 percenta.