V Skalici spustili online rezervačný systém na testovanie

Skalica 22. januára (TASR) – Mesto Skalica spustilo pre nadchádzajúce testovanie na ochorenie COVID-19 v rámci skvalitnenia procesu elektronický rezervačný systém. Platí pre tri mobilné odberné miesta, na ďalších dvoch zostala pre verejnosť možnosť čakania v rade. Informovala o tom primátorka Anna Mierna.



Obyvateľom Skalice bude na základe online registrácie poskytnutý QR kód, ktorým sa preukážu v odbernej miestnosti. Výhodou nového systému je zefektívnenie čakacej doby na výsledok testu. Výsledok bude občanom doručený do online systému, kde sa preukážu rodným číslom a číslom rezervácie. O možnosti jeho prevzatia budú informovaní SMS správou a e-mailom. "Elektronický systém je rýchly a bezpečne uchováva všetky osobné údaje vrátane výsledkov testov. Teší nás, že sme prispeli k skvalitneniu testovania v našom meste. Pripravovali sme ho niekoľko dní, ale dúfame, že to prinesie želaný výsledok," doplnil informatik Skalice Pavol Svrček. Mesto zároveň prosí tých občanov, ktorí majú prístup k internetu a vedia ho používať, o pomoc ostatným ľuďom vo svojom okolí.



V Skalici bude testovanie od piatka do pondelka (25. 1.) v čase od 9. do 18. hodiny.