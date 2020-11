V sociálnych zariadeniach v Banskej Bystrici odhalili iba pár prípadov

Banská Bystrica 3. novembra (TASR) – Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 absolvovali počas uplynulého víkendu v Banskej Bystrici aj klienti a zamestnanci pobytových, ambulantných zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podstúpilo ich 205 ľudí, z toho pozitívnych bolo 14. Zo 116 testovaných zamestnancov boli pozitívni šiesti.



„Napriek niekoľkým pozitívnym prípadom je situácia v našich zariadeniach stabilizovaná. Je to najmä vďaka včas prijatým opatreniam, ich dôslednému dodržiavaniu a disciplíne všetkých zamestnancov a klientov," uviedol banskobystrický primátor Ján Nosko.



Celý priebeh testovania zabezpečovali sociálni pracovníci, vedúci jednotlivých úsekov a zdravotníci v konkrétnych pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Testovanie sa týkalo najmä zariadení, ktoré poskytujú v Banskej Bystrici pobytové služby, a to Zariadenia pre seniorov Jeseň na Internátnej ulici, Komuce na Krivánskej ulici, Strediska sociálnych služieb a útulku Kotva pre rodiny s deťmi na Mičinskej ceste.



„Zariadenia môžu fungovať naďalej, keďže klienti, ktorí mali pozitívny test na COVID-19, zostali v izolácii a nie sú vo fyzickom kontakte s ostatnými. Všetky kroky sme následne po testovaní v našich zariadeniach dôkladne odkonzultovali s regionálnym úradom verejného zdravotníctva," konštatovala vedúca oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti magistrátu Beata Styková.



Podľa vedenia mesta druhé kolo plošného testovania je potrebné v prvom rade odborne analyzovať a dôsledne zvážiť.



„Všetkým samosprávam narastajú výdavky spojené s celou akciou vrátane tých, ktoré štát neplánuje refundovať. V prípade druhého kola celoplošného testovania to budeme rešpektovať, ale pripomíname, že môžu nastať problémy s personálnym a materiálnym zabezpečením," zdôraznilo vedenie mesta Banská Bystrica, ktoré patrí medzi tie, ktoré si testovanie zopakuje.