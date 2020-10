V Spišskom Podhradí budú robiť odbery v stanoch a prístreškoch

Spišské Podhradie 28. októbra (TASR) - Mesto Spišské Podhradie má štyri odberné miesta na približne 3500 odberov. Všetkých ľudí budú testovať vonku v stanoch a prístreškoch, zázemie pre odberové tímy bude v mestských budovách. Uviedol to pre TASR primátor mesta Michal Kapusta.



Na testovanie bude slúžiť areál mestského úradu (MsÚ) na Mariánskom námestí 34 a 37, areál MsÚ Starý jarok 44 a ďalším miestom je úradovňa a zbrojnica Katúň. Mesto momentálne ešte hľadá zdravotníkov, zatiaľ má desať ľudí, potrebovalo by ešte aspoň dvoch. Administratívnych pracovníkov majú osem a v zálohe sú ďalší traja ľudia.



„Som veľmi rád, že sú to všetci naši domáci, čo pracujú najmä v zdravotníctve. Ide o lekárov, lekárnikov, záchranárov, vyškolených pracovníkov v DSS. V administratívnom tíme sú zase študenti vysokých škôl so zdravotníckym a pedagogickým zameraním, naši hasiči a aj ďalší ochotní ľudia z mesta a okolia,“ vyzdvihol primátor.



Mesto Spišské Podhradie naráža na problém, čo sa týka ochranných prostriedkov, akými sú overaly pre administratívu, štíty a podobne. „Na začiatku debaty bolo povedané, že všetko dostaneme, a potom neskôr z toho vyšlo, že o dobrovoľníkov sa máme postarať sami a štát nám to potom preplatí,“ skonštatoval Kapusta. V tejto súvislosti hovorí o dvoch problémoch. Mesto to musí zaplatiť hneď z vlastných rezerv, ktoré sú podľa jeho slov tenké. Problém vidí aj v zaobstarávaní ochranných prostriedkov, ktoré na trhu chýbajú.